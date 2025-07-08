İran: İsrail'in 12 Gün Süren Saldırılarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 1.100'e Yaklaştı

TAHRAN, 8 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in 13-24 Haziran tarihleri arasında İran'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1.060'a yükseldi.

Şehit ve Gaziler Vakfı Başkanı Said Ohedi pazartesi günü İran devlet televizyonu IRIB TV'ye verdiği demeçte, ağır yaralılar ve kimliği belirlenemeyen cansız bedenler nedeniyle bu sayının daha da artabileceğini belirtti.

İsrail'in 13 Haziran'da İran genelindeki nükleer ve askeri tesisleri hedef alan kapsamlı hava saldırılarında üst düzey askeri komutanlar, nükleer bilim insanları ve siviller hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

İran'ın da misilleme olarak İsrail topraklarına düzenlediği çok sayıda füze ve insansız hava aracı saldırıları can kayıplarına ve hasara neden olmuştu.

İki ülke arasında 12 gün süren çatışmalar 24 Haziran'da varılan ateşkesle sona erdi.