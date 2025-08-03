İran, İsrail ile Çatışmaların Ardından Hava Sahasındaki Kısıtlamaları Kaldırdı

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İran, İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışmaların ardından hava sahasındaki tüm kısıtlamaları kaldırarak sivil havacılığı yeniden başlattı. Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'nın 24 saat açık olacağı bildirildi.

TAHRAN, 3 Ağustos (Xinhua) -- İran, İsrail ile 12 gün süren çatışmaların başlamasıyla hava sahasında uygulamaya koyduğu kısıtlamaların tamamını kaldırdı.

Sivil Havacılık Örgütü cumartesi günü internet sitesinde yaptığı açıklamada, hem yurtiçi hem de yurtdışı uçuşların savaş öncesi seviyeye döndüğünü ve Tahran'daki Mehrabad Uluslararası Havalimanı'nın 24 saat faaliyete geçtiğini belirtti.

Açıklamada, "Şu andan itibaren tüm havayolları ve seyahat acenteleri 24 saat uçuş hizmeti ve bilet satışı sunabilir" denildi.

İsrail'in Tahran ve diğer bölgelere yönelik hava saldırılarının ardından İran ilk olarak 13 Haziran'da hava sahasını kapatmıştı. 12 gün süren çatışma 24 Haziran'da ateşkesle sona ermişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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