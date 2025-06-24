İran, İsrail'i Ateşkes Öncesi 14 Füze ile Vurdu

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İran Silahlı Kuvvetleri, ateşkesin yürürlüğe girmesine dakikalar kala İsrail'e 14 füze ile saldırı düzenledi. Saldırının, Siyonist rejime yönelik tarihi bir ders olduğu ifade edildi.

İran, İsrail'i ateşkesin yürürlüğe girmesinden dakikalar önce 14 füze ile vurduğunu duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist rejimin dün geceki suçlarına karşılık, düşmana dayatılan ateşkesin yürürlüğe girmesine dakikalar kala Devrim Muhafızları Ordusu Sadık Vaat 3 Harekatı'nın 22. dalgasında işgal altındaki topraklara 14 füze atarak Siyonist rejimin askeri ve destek merkezlerini imha etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ateşkesten dakikalar önce gerçekleştirilen saldırılar, "İsrail için tarihi ve unutulmaz bir ders" olarak nitelendirildi. ???????

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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