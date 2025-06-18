İran, İsrail Hava Üslerine Misilleme Saldırısı Düzenledi

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İran, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Devrim Muhafızları Ordusu tarafından hava üslerini hedef alan bir misilleme saldırısı gerçekleştirildi. Açıklamada, bu saldırıların sürekli ve çok katmanlı bir şekilde devam edeceği belirtildi.

İran, son misilleme saldırısında İsrail'in hava üslerinin hedef aldığını bildirdi.

İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik başlatılan misilleme saldırılarının onuncu dalgasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Siyonist rejimin İran topraklarına yaptığı küstahça saldırıya misilleme olarak Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri savaşçıları, Gerçek Vaat 3 operasyonunun onuncu dalgasında etkili bir harekat planlayarak ve uygulayarak, bu saldırının (İsrail saldırılarının) kaynaklandığı hava üslerini hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında misilleme saldırılarının "sürekli, çok katmanlı ve kademeli bir şekilde devam edeceği" belirtildi.

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybetti. Toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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