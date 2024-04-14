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İran-İsrail Gerilimi Hava Trafiğini Etkiledi

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HABER: HAKAN KAYA

İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim ve bazı ülkelerin hava sahasını kapatması hava trafiğinde aksamalara neden oldu. Türk Hava Yolları (THY), İran, Irak ve bazı Ortadoğu seferlerini iptal etti. Gerilimin azalmaya başlamasının ardından hava sahalarının açılmasıyla seferler normale dönmeye başladı.

BAZI UÇAKLAR GERİ DÖNDÜ

İki ülke arasında yaşanan gerilim hava trafiğini de özellikle dün gece ve sabaha karşı olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları'nın TK872 İstanbul-Tahran, TK892 İstanbul-İsfahan, TK888 İstanbul-Meşhed, TK884 İstanbul-Şiraz, TK302 İstanbul-Bağdat seferini yapan uçakları geri döndü.

İran'ın misilleme saldırılarını gerçekleştirdiği saatlerde, Türk Hava Yolları'nın ayrıca TK804 İstanbul- Erbil, TK796 İstanbul- Necef, TK802 İstanbul-Bağdat, TK798 İstanbul-Basra, TK312 İstanbul-Kerkük seferlerinde yolcu alımları durduruldu.

Aynı saatlerde İran ve Irak seferlerine ek olarak İstanbul'dan kalkacak olan, TK860 Maskat, TK866 Abu Dabi, TK766 Bahreyn, TK782 Doha ve THY1KC Dubai uçuşlarına da yolcu alımları yapılmadı. Pegasus Hava Yolları da İran, Ürdün ve Lübnan'a yapacağı bazı seferleri iptal etti.

Gerilimin azalmasının ardından hava sahalarının açılmasıyla seferlerin normale dönmeye başladığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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