İran, İsrail Gemisine Saldırdığına Yönelik Suçlamaları Reddetti

TAHRAN, 21 Şubat (Xinhua) -- İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Pazartesi günü yaptığı açıklamada İran'ın bir İsrail gemisine saldırdığı yönündeki iddiaları yalanladı.

TAHRAN, 21 Şubat (Xinhua) -- İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Pazartesi günü yaptığı açıklamada İran'ın bir İsrail gemisine saldırdığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Kenani bu sözleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Pazar günü İran'ı geçen hafta bir petrol tankerine yönelik bildirilen saldırıdan "sorumlu" tutmasına yanıt olarak yaptı.

Kenani, İran'ın uluslararası sulardaki nakliye olanaklarını kullanan tüm ülkelerin güvenliğini "kapsamlı" bir biçimde sağlama yolunda çok "etkili ve belirleyici" bir rol oynadığını söyledi.

Cumartesi günü, Liberya bandıralı petrol tankeri Campo Square'in kaptanı gemiye yönelik bir saldırıyı doğrulamış ve geminin 10 Şubat'ta Umman Denizi'nde seyrederken havadan gelen bir cismin vurması sonucu hafif hasara uğradığını söylemişti.

Nakliye veritabanları, tankerin İsrailli denizcilik patronu Eyal Ofer tarafından kontrol edilen uluslararası gemi yönetim şirketi Zodiac Maritime'la bağlantılı olduğunu bildirmişti.