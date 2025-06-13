İran, İsrail'e Yüzlerce Balistik Füze Saldırısı Başlattı
İran, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada İsrail'e karşı balistik füze saldırılarının başlatıldığını duyurdu. Saldırılar kapsamında yüzlerce füze, Filistin topraklarına fırlatıldı ve bazıları Tel Aviv'e isabet etti.
İran, İsrail'e karşı balistik füze saldırılarının başlatıldığını duyurdu.
İran devlet televizyonunun haberinde, "İran'ın füze saldırıları başlatıldı" ifadelerine yer verildi.
Saldırılar kapsamında İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarına yüzlerce balistik füze fırlatıldığı bildirildi.
Devlet televizyonunda, canlı yayında füzelerin Tel Aviv'e isabet ettiğine dair görüntüler yayımlandı.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel