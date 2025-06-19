İran, İsrail'e Yönelik Saldırıda Askeri Tesisleri Hedef Aldı

TAHRAN, 19 Haziran (Xinhua) -- İran perşembe günü sabah saatlerinde İsrail'in güneyine düzenlediği saldırıda askeri istihbarat tesislerini hedef aldığını duyurdu.

İran resmi haber ajansı İRNA'nın haberine göre, hastanenin hedef alındığına dair iddialar yalanlanırken, saldırının İsrail ordusunun C4I telekomünikasyon birimi karargahı ile bir istihbarat tesisine yönelik olduğu belirtildi.

Bazı uluslararası medya kuruluşları ise İran'a ait bir füzenin İsrail'in güneyindeki Berşeva kentinde bulunan Soroka Tıp Merkezi'ne isabet ettiğini ve tesisin "geniş çaplı hasar" gördüğünü aktardı.