İran, İsrail'e Yönelik Füze Saldırısının Görüntülerini Paylaştı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e karşı düzenlenen 'Gerçek Vaad 3' operasyonunun 14'üncü dalgasına ait yeni görüntüleri yayımladı. Görüntülerde, İsrail ordusuna ait bir komuta merkezi hedef alındı.
- İran, İsrail'de komuta merkezine füze ateşlediği anların görüntülerini paylaştı
TAHRAN - İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e gerçekleştirilen saldırıların 14'üncü dalgasına ait yeni görüntüler yayımladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik "Gerçek Vaad 3" Operasyonunun 14'üncü dalgasına ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde, İsrail ordusuna ait komuta ve istihbarat merkezine fırlatılan füzelerin ateşlenme anı yer aldı.
Hastane yakınındaki komuta merkezi hedef alınmıştı
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), dün İsrail'e gerçekleştirilen 14'üncü dalgaya ilişkin yayımladığı bildiride, "İsrail ordusunun bir hastane yakınına konuşlandırdığı komuta ve istihbarat merkezi, kamikaze insansız hava araçları ve stratejik füzelerle nokta atışıyla hedef alındı" ifadeleri kullanılmıştı.