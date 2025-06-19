İran, İsrail'e Yönelik 15'inci Saldırı Dalgasını Başlattı

- İran, İsrail'e yönelik 15'inci saldırı dalgasının başlattı

TAHRAN - İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik düzenlenen "Gerçek Vaad 3" operasyonunun 15'inci saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu.

İran ve İsrail arasındaki çatışmalar 13 Haziran'dan bu yana devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), İsrail'e yönelik düzenlenen "Gerçek Vaad 3" operasyonunun 15'inci saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu.

IRGC, saldırıda İsrail'in başkenti Tel Aviv ile Hayfa'daki askeri hedeflerin ve savunma sanayi ile ilgili endüstriyel merkezlerin hedef alındığını belirterek, saldırıda füze ve dronların kullanıldığını açıkladı. IRGC, saldırıda 100'den fazla dron fırlatıldığını aktararak, saldırıların artarak devam edeceği vurgulandı.

İsrail ordusu, geçtiğimiz saatlerde İran'ın yeni bir füze saldırısı başlattığını duyurmuş ve İran'ın en az 10 füze fırlattığını ifade etmişti.

İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA), İran'ın son saldırısında herhangi bir hasar ya da yaralanma bildirilmediğini açıkladı.