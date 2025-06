İran, İsrail'e Yeni Füze Saldırılarına Başladı

(ANKARA) - İran, İsrail'e yönelik misilleme saldırılarına tekrar başladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'ın İsrail'e yönelik yeni füze saldırılarını doğruladı.

Bu harekatın başlamasıyla eş zamanlı olarak, İsrail'in tamamında alarm durumu ilan edildi. İran'ın saldırıları İsrail'in başkenti Tel Aviv'in yanı sıra işgal altındaki Filistin'in önemli bölgelerini hedef alıyor. Operasyonun, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarına cevap olarak yürütüldüğü, ayrıca İran'da saldırılarda hayatını kaybeden komutanlar, nükleer bilim adamları ve sivillerin intikamını içerdiği belirtiliyor.

İsrail ordusu, kısa bir süre önce İran'dan İsrail topraklarına doğru fırlatılan füzeleri tespit ettiğini açıkladı. İran medyası da İsrail'e yönelik yeni saldırı turunun başladığını bildirdi.