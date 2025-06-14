İran, İsrail'e Yeni Balistik Füze Saldırıları Başlattı
İran, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak Tel Aviv'e balistik füze saldırıları başlattı. Devrim Muhafızları Ordu komutanı Ahmed Vahidi, operasyonların gerekli olduğu sürece devam edeceğini açıkladı.
İran, İsrail'in saldırılarına karşılık Tel Aviv'e yeni dalga balistik füze saldırıları başlatırken Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Ahmed Vahidi, İsrail'e karşı operasyonların gerekli görüldüğü sürece devam edeceğini açıkladı.
İran medyası, İsrail'e yönelik yeni füze saldırılarının yerel saat 01.20'de Tahran ve Kirmanşah'tan başladığını duyurdu.
İran devlet televizyonunda Tel Aviv'e isabet eden füzelerin görüntüleri yayımlandı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Vahidi, İsrail'e karşı operasyonların gerekli görüldüğü müddetçe devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel