İran, İsrail'e Verilen Cevabı Değerlendirdi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, " İsrail'e verilen cevabın devamı" ve ülke içindeki hazırlıkların değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirdi.

Hamshahrionline haber sitesine göre, toplantı İran'ın İsrail'e ilk saldırısı sonrası gerçekleştirildi.

Toplantıda, İsrail'e verilen cevabın devamı ve ülke içindeki hazırlıkların ele alındığı, İsrail'e karşı sürekli ve etkili yanıt verilmesi konusundaki önceki planların gözden geçirildiği belirtildi.

???????- ??İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede en az 63 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.