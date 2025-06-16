İran İsrail'e Karşı Misilleme Başlattı

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İran, İsrail'in saldırılarına karşı füze ve insansız hava araçlarıyla misilleme yaparak savaş haline girdi. Çatışmalar sonucunda büyük sivili ve askeri kayıplar yaşandı.

İran, İsrail'in saldırılarına karşılık füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) karşı saldırı başlattı.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu ve ordunun diğer birimleri tarafından İsrail'e kapsamlı saldırı başlatıldığını duyurdu.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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