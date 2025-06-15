İran, İsrail'e Füze ve İHA Saldırısı Düzenledi

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İran, İsrail'e Füze ve İHA Saldırısı Düzenledi
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İran, Tel Aviv ve Hayfa'da siren sesleri eşliğinde İsrail'e füze ve insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirdi. İsrail, vatandaşlarına sığınaklarda kalmaları yönünde uyarıda bulundu.

- İran'dan İsrail'e füze ve İHA ile saldırı

İsrail'den sivillere "sığınaklarda kalın" talimatı

TEL AVİV - İran devlet televizyonu, İsrail'e yönelik füzeler ve insansız hava araçlarıyla yeni saldırıların başlatıldığını duyururken, başkent Tel Aviv ve Hayfa'da sirenler çaldı.

İran, İsrail'e yönelik yeni misilleme saldırılarına başladı. İran devlet televizyonu, İsrail'e yönelik yeni füze saldırılarının başlatıldığını duyururken, başkent Tel Aviv ve Hayfa'da sirenler çaldı. İran güçlerinin İsrail şehirlerini hedef alan füzelerle birlikte insansız hava araçlarıyla karma bir saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.

"Sığınaklarda kalın"

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada ise, "İran'dan atılan füzeler nedeniyle milyonlarca İsrailli, özellikle kuzeydeki şehirlerde sığınaklara koşuyor" ifadeleri kullanılırken, İran'dan fırlatılan çok sayıda balistik füzenin tespit edildiğini açıkladı.

"Önümüzdeki dakikalarda daha fazla siren sesi duyulması bekleniyor, hava savunma sistemleri tehditleri engellemek için çalışıyor" denilen açıklamada, sivillerin bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları talimatı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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