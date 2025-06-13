İran, İsrail'e Füze Saldırısının Ardından Sevinç Gösterileri Düzenledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, İsrail'in saldırılarına karşı yüzlerce balistik füzeyle yanıt verdikten sonra Tahran'da büyük bir sevinç gösterisi düzenlendi. İnkılap Meydanı'nda toplanan halk, füze saldırılarının görüntülerini izleyerek destek gösterisinde bulundu.

İran'ın İsrail'in saldırılarına karşılık yüzlerce balistik füzeyle karşı saldırıda bulunması sonrası Tahran'da vatandaşlar saldırıları meydanda kurulan dev ekranda izleyerek, sevinç gösterilerinde bulundu.

Başkent Tahran'ın İnkılap Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi İran'ın İsrail'e füze saldırısını tekbirlerle karşılayarak sevinç gösterisinde bulundu.

İran ve Filistin bayrakları ile Hizbullah flamaları taşıyan İranlılar, silahlı kuvvetler yetkililerine teşekkür etti.

Tahranlılar, meydanda kurulan dev ekranda İsrail'e düzenlenen füze saldırılarına dair görüntüleri izledi.

Öte yandan ülkenin birçok kentinde de halkın meydanlarda kutlamalar yaptığına ilişkin görüntüler devlet televizyonunda yayımlandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...

Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Fatima:

Kripto Ticaretinin tamamen zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor musunuz? Shelton Kenny sayesinde portföyümün 5 haftada 649 bin dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Onu TELEGRAM'da (SheltonSGNL) veya Whatsapp'ta bulabilirsiniz: 1 4 3 8 6 6 4 1 2 5 2

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En güçlü 4 adamını kaybeden İran'ın övünerek paylaştığı görüntüye bakın

En güçlü 4 adamını kaybeden İran'ın övünerek paylaştığı videoya bakın
Gazze için yürüyenlere Mısır'da müdahale! HÜDA Par Milletvekili başından yaralandı

HÜDA Par Milletvekili Mısır'da başından yaralandı
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı

İsrail, İran'ı vurmak için kullanıyordu! 3 ülke hava sahasını kapattı
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
Alisson Becker'den Galatasaray'a cevap

Türkiye'ye mi geliyor? Alisson Becker'den Galatasaray'a cevap
İlk kez Dünya Kupası'na katılacaklar! Cumhurbaşkanı'ndan tüm futbolculara araba hediyesi

İlk kez Dünya Kupası'na katılınca tüm futbolculara araba hediye edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.