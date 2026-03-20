İran'ın saldırı başlatmasının ardından İsrail'de 5 kez sirenler çaldı

Güncelleme:
İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırılar sonrası, ülke genelinde sirenler çaldı. İsrail ordusu, Iran'dan gelen füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

İran'ın İsrail'e yönelik saldırı başlattığını duyurmasının ardından, ülke genelinde yaklaşık bir saatte 5 dalga halinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan fırlatılan füzelerin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin bunları engellemek için devreye girdiği bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık bir saatte 5 ayrı füze dalgasının kaydedildiği ifade edildi.

Bölgedeki AA muhabiri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te sirenlerin çaldığı ilk 4 saldırıda, hava savunma sistemlerinin müdahalesi sonucu güçlü patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

İran'ın saldırılarının özellikle Kudüs ve çevresine yoğunlaştığı belirtilirken, İsrail basınında yer alan haberlerde bazı füzelerin çoklu başlıklı olduğu öne sürüldü.

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ülkenin kuzeyinde Hayfa Körfezi ve Şefa Amr beldesinde şarapnel ya da patlayıcı başlık parçalarının düştüğünü bildirdi.

Bazı haberlerde kuzey ve orta kesimlerde farklı noktalara da füze parçalarının isabet ettiği belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı ise şu ana kadar herhangi bir yaralanma ihbarı almadıklarını, gelişmelerin yakından takip edildiğini duyurdu.

Saldırılar, İran basınının İsrail'e yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurmasının ardından gerçekleşti.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
