İran, İsrail'e Balistik Füze Saldırılarına Başladı

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İran, İsrail'in sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarına karşılık olarak balistik füze operasyonlarına başladı. Devlet televizyonu, Tel Aviv'e yapılan isabetli saldırılara ilişkin canlı yayın yaptı.

İran, İsrail'in saldırılarına karşılık yeniden balistik füze operasyonlarına başladı.

İran devlet televizyonuna göre, İsrail'in sivil yerleşim yerlerini de hedef alan saldırılarına karşılık silahlı kuvvetler tarafından sekizinci dalga balistik füze saldırıları başladı.

Devlet televizyonundan canlı yayınlanan görüntülerde Tel Aviv'de isabetler görülüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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