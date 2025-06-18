İran, İsrail'e Ait İHA ve F-35 Uçağını Düşürdüğünü İddia Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran, İsrail'e Ait İHA ve F-35 Uçağını Düşürdüğünü İddia Etti
Haber Videosu

İran devlet medyası, İsfahan'da İsrail'e ait bir insansız hava aracının ve Varamin'de bir F-35 savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi. Veramin Valisi, halka şüpheli cisimler konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

(ANKARA) - İran devlet medyası, İsfahan'da İsrail'e ait bir Hermes İHA'nın ve Varamin'de bir F-35 savaş uçağının düşürüldüğünü aktardı. Veramin Valisi Hüseyin Abbasi, halka şüpheli cisimler konusunda dikkatli olma çağrısı yaparken, İsrail'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İran'ın devlet televizyonu IRIB'ten aktarılan haberlere göre; İran güçlerinin İsfahan'da İsrail'e ait bir Hermes insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi. Haberde, keşif amaçlı kullanılan düşürülmüş insansız hava aracına ait görüntüler de yayımlandı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Veramin Valisi Hüseyin Abbasi, İran'ın, Varamin kentine bağlı Cevadabad bölgesinde İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağını imha ettiğini ileri sürdü. İran medyasına göre bu düşürülen, İsrail'e ait beşinci F-35 uçağı.

Abbasi, ayrıca vatandaşları şüpheli gördükleri nesneleri kolluk kuvvetlerine bildirmeleri konusunda uyardı.

İsrail'den ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşta korkulan oldu! İran'dan nükleer tehdit

Savaşta korkulan oldu! 'Belki' notuyla nükleer gözdağı
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Formayı giymek üzere! Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk yıldız

Formayı giymek üzere! Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk yıldız
İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan 'ayaklanma' çağrısı

İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan "ayaklanma" çağrısı
Gümüşlük ayakta! CHP'li başkan halk plajını özel işletmeye tahsis etti

Gözde tatil beldesinde halkı ayaklandıran karar
İsrail'in İranlı komutanları nasıl öldürdüğü halka yapılan uyarıda ortaya çıktı

İranlı komutanlar böyle öldürülmüş! Halka yapılan uyarıda ortaya çıktı
Trump, İran'a karşı bu bombayı kullanacak! Nükleer silahtan farkı yok

Savaşın seyri değişir! İşte Trump'ın kullanmak için can attığı bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.