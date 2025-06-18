İran, İsrail'e Ait İHA ve F-35 Uçağını Düşürdüğünü İddia Etti

(ANKARA) - İran devlet medyası, İsfahan'da İsrail'e ait bir Hermes İHA'nın ve Varamin'de bir F-35 savaş uçağının düşürüldüğünü aktardı. Veramin Valisi Hüseyin Abbasi, halka şüpheli cisimler konusunda dikkatli olma çağrısı yaparken, İsrail'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İran'ın devlet televizyonu IRIB'ten aktarılan haberlere göre; İran güçlerinin İsfahan'da İsrail'e ait bir Hermes insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi. Haberde, keşif amaçlı kullanılan düşürülmüş insansız hava aracına ait görüntüler de yayımlandı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Veramin Valisi Hüseyin Abbasi, İran'ın, Varamin kentine bağlı Cevadabad bölgesinde İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağını imha ettiğini ileri sürdü. İran medyasına göre bu düşürülen, İsrail'e ait beşinci F-35 uçağı.

Abbasi, ayrıca vatandaşları şüpheli gördükleri nesneleri kolluk kuvvetlerine bildirmeleri konusunda uyardı.

İsrail'den ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.