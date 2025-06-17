İran, İsrail'e Ait F-35 Uçağının Düşürüldüğünü İddia Etti

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İran basını, Çaharmahal Bahtiyari eyaletinde bir İsrail F-35 savaş uçağının düşürüldüğünü ve pilotunun yakalandığını öne sürdü. Konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.

İran basını, ülkenin Çaharmahal Bahtiyari eyaletinde İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağının düşürüldüğünü ve pilotunun ele geçirildiğini iddia etti.

Devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen "Sepah Pasdaran" Telegram sitesi, yerel kaynaklardan alınan bilgiyi paylaştı.

Haberde, Çaharmahal Bahtiyari eyaletine bağlı Ben ilçesinin dağlık bölgesinde bir İsrail F-35 savaş uçağının düşürüldüğü ve pilotunun yakalandığı iddia edildi.

Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İran daha önce de biri kadın 2 İsrail savaş uçağı pilotunun yakalandığı açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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