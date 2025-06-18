İran, İsrail'e Ait F-35 Uçağını Düşürdü

İran'ın başkenti Tahran'ın güneyindeki Veramin İlçe Kaymakamı Hüseyin Abbasi, İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağının düşürüldüğünü söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Abbasi, konuya ilişkin bilgi verdi.

İranlı yetkili, İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağının Veramin çevresinde imha edilerek düştüğünü belirtti.

Emniyet birimlerinin olayla ilgili inceleme başlattığını dile getiren Abbasi, düşen uçağın pilotuna ilişkin bilgi vermedi.

İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 13 Haziran'dan bu yana İran kaynaklarına göre, İsrail'e ait 3 savaş uçağı düşürülmüştü.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.