İran, İsrail'e 370 Balistik Füze Gönderdi

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İran, 13 Haziran'dan bu yana İsrail'e düzenlediği misilleme saldırılarında toplamda 370 balistik füze gönderdiği ve 30 noktaya isabet ettiği bildirildi. Saldırılarda 24 kişinin öldüğü, 592'nin yaralandığı belirtildi.

İran'ın 13 Haziran'dan bu yana saldırılara yönelik misillemelerinde İsrail'e 370 balistik füze gönderdiği ve 30 noktaya isabet olduğu bildirildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, saldırılara karşılı İran'ın 13 Haziran'dan bu yana İsrail'e düzenlediği misillemelerdeki duruma ilişkin bilgileri paylaştı.

Yapılan açıklamada, İran'ın 13 Haziran'dan bu yana İsrail'e 370 balistik füze attığı ve 30 noktada isabet olduğu belirtildi.

Misilleme saldırılarında 24 kişinin öldüğü, 10'unun durumu ciddi, 592 yaralı olduğu ifade edildi.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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