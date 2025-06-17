İran, İsrail'de İstihbarat Merkezlerini Hedef Aldı

- İran, İsrail'de istihbarat merkezlerini hedef aldı

TEL AVİV - İran, ordunun İsrail'de Askeri İstihbarat Dairesi ve dış istihbarat teşkilatı MOSSAD'a ait binayı hedef aldı.

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 5. günde devam ediyor. İran Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada, İsrail'de Askeri İstihbarat Dairesi'ne ve dış istihbarat teşkilatı MOSSAD'a ait binaya saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Paylaşılan görüntülerde, binanın bulunduğu bölgeden yoğun duman yükseldiği görüldü.