İran, İsrail'de İstihbarat Merkezlerini Hedef Aldı

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İran, İsrail'de İstihbarat Merkezlerini Hedef Aldı
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İran, ordusunun İsrail'deki Askeri İstihbarat Dairesi ve MOSSAD'a ait binayı vurduğunu açıkladı. Çatışmalar 5. günde devam ediyor.

- İran, İsrail'de istihbarat merkezlerini hedef aldı

TEL AVİV - İran, ordunun İsrail'de Askeri İstihbarat Dairesi ve dış istihbarat teşkilatı MOSSAD'a ait binayı hedef aldı.

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 5. günde devam ediyor. İran Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada, İsrail'de Askeri İstihbarat Dairesi'ne ve dış istihbarat teşkilatı MOSSAD'a ait binaya saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Paylaşılan görüntülerde, binanın bulunduğu bölgeden yoğun duman yükseldiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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