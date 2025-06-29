İran-İsrail Çatışmaları: Üst Düzey Komutanlar ve Nükleer Bilim İnsanları Hayatını Kaybetti

İran-İsrail Çatışmaları: Üst Düzey Komutanlar ve Nükleer Bilim İnsanları Hayatını Kaybetti
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İsrail'in 13 Haziran'dan bu yana İran'a yönelik hava saldırılarında birçok üst düzey komutan ve nükleer bilim insanının yaşamını yitirdiği belirtildi. İran, karşılık olarak İsrail'e füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenledi. Yaşamını yitirenler için devlet töreni düzenlendi.

TAHRAN, 29 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in 13 Haziran'dan bu yana İran'ın nükleer ve askeri tesisleri de dahil olmak üzere farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda üst düzey komutan, nükleer bilim insanı ve sivil hayatını kaybetti, İran ise İsrail'e çok sayıda füze ve insansız hava aracı saldırısıyla karşılık verdi.

Çatışmalar sırasında yaşamını yitiren komutanlar ve nükleer bilimciler için cumartesi günü İran'ın başkenti Tahran'da devlet töreni düzenlendi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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