İran: "Irak topraklarının İran'a tehdit olmasına izin vermeyiz"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İsrail'in birçok kez Irak topraklarını kullanarak İran'a tehdit oluşturduğunu belirterek, "Irak topraklarının İran'a tehdit olmasına izin vermeyiz" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısına ilişkin konuşan Hatipzade, "Köklü ve derin ilişkinlere sahip olduğumuz komşu ülkenin, İran'a yönelik tehdit olması kabul edilemez. Irak devletini birçok kez sınırlarının İran için tehdit olmaması konusunda uyardık. Kuzey Irak toprakları terör örgütlerinin tarafından kullanılıyor" dedi. Hatipzade, İsrail'in birçok kez Irak topraklarını kullanarak İran'a tehdit oluşturduğunu belirterek, "Irak topraklarının İran'a tehdit olmasına izin vermeyiz" dedi. Hatipzade, "Irak devletinden beklentimiz topraklarının İran'a yönelik tehdit oluşturmasına son vermesidir. Siyonist İsrail rejimi ise kendisi hakkında her türlü bilgi ve konuma sahip olduğumuzu bilsin" ifadelerini kullandı.

"VİYANA MÜZAKERELERİ YENİDEN BAŞLAYACAK"

Viyana müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Hatipzade, nükleer anlaşmaya geri dönüş için başlatılan ve 11. ayını tamamlayan Viyana müzakerelerinde henüz anlaşmayı imzalayacakları aşamaya gelmediklerini belirterek, müzakerelere kısa bir ara verdiklerini ve görüşmelerin yeniden başlayacağını söyledi. Hatipzade, "Müzakerelere kısa bir ara verdik. Herhangi bir çıkmaz veya tıkanma söz konusu değil. Şu an anlaşmayı imzalayacak aşamada değiliz. Bazı kilit öneme sahip konular hakkında Washington yönetiminin alacağı siyasi kararları bekliyoruz. Dışişleri Bakanları ve heyetler düzeyinde görüşmeler devam ediyor. Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, yarın bu kapsamda Rusya'yı ziyaret edecek" dedi.

"İRAN'I EN ÇOK DESTEKLEYEN VE SAVUNAN YİNE RUSYA OLDU"

Rusya'nın Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ın imzalanması halinde İran ile ticaret noktasında ABD'den yazılı garanti talebi hakkında konuşan Hatipzade, "Rusya'nın talebi gayet açık ve net. Rusya talebini kendisi resmi olarak sundu ve biz de bu talebi aldık. Müzakerelerde bu talep tartışılmalı ve gündeme alınmalı" ifadelerini kullandı.

ABD'nin yapıcı olmayan söylem ve politikaları nedeniyle müzakerelere ara verildiğini ve mevcut durumun ABD nedeniyle oluştuğunu belirten Hatipzade, "ABD'den gerekli cevabı aldığımızda yeniden müzakerelere dönebiliriz. Rusya'nın nükleer müzakerelerdeki tutumu gayet yapıcı oldu ve 11 ay süren görüşmeler boyunca İran'ı en çok destekleyen ve savunan yine Rusya oldu. Rus heyeti özel görüşmelerimizde hiçbir şekilde iyi bir anlaşmanın imzalanmasına engel olmayacaklarını söylediler" dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 11 aydır devam eden nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ara verildiği açıklanmıştı. Müzakerelere 4+1 ülkeleri arasında alınan ortak karar ile ara verildiği ve görüşmelerde çözüm bekleyen önemli konuların ele alınacağı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin Erbil kentinde ABD Başkonsolosluğunun bulunduğu bölgeyi 12 adet Fatih-110 balistik füzeleri ile hedef almıştı. Devrim Muhafızları ordusu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, füze saldırısını üstlenerek, ABD Başkonsolosluğu yakınında bulunan İsrail'e ait stratejik merkezin vurulduğunu duyurmuştu.

