Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK karargahlarını füzelerle vurdu (4)

Güncel Haberler

İran, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK karargahlarını füzelerle vurdu (4)

Görüntü Dökümü: Erbil kentine bağlı Köysancak bölgesindeki İKDP karargahına düzenlenen saldırı Bölgeden yükselen dumanlardan detaylar ERBİL - İran, Irak'ın Erbil kentine bağlı Köysancak bölgesindeki İKDP örgütüne ait karargahların füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu duyurdu.

Görüntü Dökümü:

Erbil kentine bağlı Köysancak bölgesindeki İKDP karargahına düzenlenen saldırı

Bölgeden yükselen dumanlardan detaylar ERBİL - İran, Irak'ın Erbil kentine bağlı Köysancak bölgesindeki İKDP örgütüne ait karargahların füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu duyurdu. Vurulan bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Kaynak: AA / Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - Güncel

Erbil İran Irak Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title