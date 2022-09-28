İran, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK karargahlarını füzelerle vurdu (4) Güncel Haberler Görüntü Dökümü: Erbil kentine bağlı Köysancak bölgesindeki İKDP karargahına düzenlenen saldırı Bölgeden yükselen dumanlardan detaylar ERBİL - İran, Irak'ın Erbil kentine bağlı Köysancak bölgesindeki İKDP örgütüne ait karargahların füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu duyurdu. Görüntü Dökümü: Erbil kentine bağlı Köysancak bölgesindeki İKDP karargahına düzenlenen saldırı Bölgeden yükselen dumanlardan detaylar ERBİL - İran, Irak'ın Erbil kentine bağlı Köysancak bölgesindeki İKDP örgütüne ait karargahların füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu duyurdu. Vurulan bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed Erbil İran Irak Güncel Haberler

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