İran, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK karargahlarını füzelerle vurdu (4)
Güncel Haberler
Görüntü Dökümü: Erbil kentine bağlı Köysancak bölgesindeki İKDP karargahına düzenlenen saldırı Bölgeden yükselen dumanlardan detaylar ERBİL - İran, Irak'ın Erbil kentine bağlı Köysancak bölgesindeki İKDP örgütüne ait karargahların füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu duyurdu.
Görüntü Dökümü:
Erbil kentine bağlı Köysancak bölgesindeki İKDP karargahına düzenlenen saldırı
Bölgeden yükselen dumanlardan detaylar ERBİL - İran, Irak'ın Erbil kentine bağlı Köysancak bölgesindeki İKDP örgütüne ait karargahların füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu duyurdu. Vurulan bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.
Kaynak: AA / Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - Güncel