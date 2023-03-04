İran, İngiliz Donanmasının İran Silahlarını Taşıyan Gemiye El Koyduğu Şeklindeki İddiasını Reddetti

TAHRAN, 4 Mart (Xinhua) -- İran Cuma günü, İngiltere'nin Umman Körfezi'nde büyük olasılıkla Yemen'e doğru giden bir "İran silah sevkiyatına el koyduğuna" dair iddiasının "temelsiz" olduğunu söyleyerek iddiayı reddetti.

TAHRAN, 4 Mart (Xinhua) -- İran Cuma günü, İngiltere'nin Umman Körfezi'nde büyük olasılıkla Yemen'e doğru giden bir "İran silah sevkiyatına el koyduğuna" dair iddiasının "temelsiz" olduğunu söyleyerek iddiayı reddetti.

İngiliz donanması Perşembe günü, ABD kuvvetleriyle ortak bir operasyonda Umman Körfezi'nde "İran'dan Yemen'e doğru giden küçük bir tekneye yapılan baskında anti-tank füzeleri ve balistik füze tertibatları için paletler ele geçirdiğini" iddia etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı açıklamada, "koalisyona" milyarlarca ABD doları değerinde silah gönderen ülkelerin başkalarını suçlayarak kendilerini temize çıkaramayacaklarını belirtti.

Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, çatışma bölgelerine en büyük silah ve askeri teçhizat ihracatçıları arasında yer alan bu ülkelerin, "asılsız iddialarda bulunarak ve yalan haberler yayarak dünya kamuoyunu yanıltmaya" çalıştıkları ifade edildi.

Kenani bu ülkeleri, Yemen halkına dayatılan savaşla ilgili sorumluluklarından kaçmak yerine Arap ülkesindeki "acımasız" savaşa yönelik "fırsatçı ve vurguncu" yaklaşımlarına son vermeye çağırdı.

Yemen, İran destekli Husi milislerinin kuzeydeki birkaç eyaletin kontrolünü ele geçirdiği ve Suudi destekli Yemen hükümetini başkent Sana'dan çıkmaya zorladığı 2014 yılının sonlarından bu yana bir iç savaş yaşıyor.