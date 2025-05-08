İran'ın Zeman Abad Kentinde 5 Büyüklüğünde Deprem
İran'ın Simnan eyaletine bağlı Zeman Abad kentinde sabah saatlerinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkezi üssü Zeman Abad olarak kaydedildi ve yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Can kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
İran'ın kuzeyindeki Simnan eyaletine bağlı Zeman Abad kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Simnan eyaletine bağlı Zeman Abad kenti olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 08.53'de kaydedildi.
Deprem, yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel