İran'ın Zahidan kentinde çıkan çatışmada ölen asker sayısı 5'e yükseldi

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde göstericilerle emniyet güçleri arasında çıkan ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çatışmada ölen asker sayısının 5'e yükseldiği açıklandı.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, Zahidan'da dün çıkan olaylarda Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Karargahı askerlerinden Ali Beyk Zevarei hayatını kaybetti. Çatışmaların kentin Camu Cem ve Keşaverz bölgelerinde yaşandığı belirtilirken 3 askerin de yaralandığı aktarıldı.

Ülkedeki Sünnilerin çoğunlukta olduğu Sistan-Beluçistan eyaletinin merkez kenti Zahidan'da cuma namazı sonrası çıkan olaylardan bu yana yaşanan çatışmalarda ölen emniyet güçlerinin sayısının 5'e yükseldiği belirtildi.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Zahidan kentinde Sünnilere ait Mekki Mescidi'nde 30 Eylül günü cuma namazı sonrası düzenlenen gösterilerde emniyet güçlerinin açtığı ateş sonrası onlarca kişi hayatını kaybetmiş yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

Sistan-Beluçistan Valisi Hüseyin Muderis Hiyabani, yaptığı açıklamada olaylarda 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Hiyabani, bu sayıya halkın ve emniyet güçlerinin dahil olduğunu, detayların ise daha sonra açıklanacağını kaydetmişti.

Merkezi İngiltere'de bulunan Beluç Aktivistleri Örgütü, çıkan olaylarda 42 kişinin hayatını kaybettiğini ve 193 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Söz konusu olaylar esnasında Sistan-Beluçistan Eyaleti Devrim Muhafızları İstihbarat Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Haşimi bir gösterici tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

Ülkenin önde gelen Sünni din adamlarından ve Zahidan kenti Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, kentteki olaylara ilişkin halka sağduyu çağrısında bulunarak, "Yaşanan olay çok acı ve talihsizdir ve bugünkü olaylara hangi ellerin karıştığını belirlemek için bu olay araştırılmalıdır." demişti.