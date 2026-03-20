ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında Yezd eyaletindeki iki askeri nokta hedef alındı

İran'ın Yezd eyaletinde, şehir dışındaki iki askeri nokta ABD ve İsrail tarafından hava saldırısına hedef alındı. İlk belirlemelere göre hasar veya can kaybı meydana gelmedi.

İran'ın Yezd eyaletinde şehir dışındaki iki askeri noktanın hava saldırısına hedef olduğu bildirildi.

Mehr Haber Ajansına göre, Yezd Vali Yardımcısı İsmail Dehistani konuya ilişkin açıklama yaptı.

Dehistani, "ABD ve İsrail saldırısında şehir sınırları dışında bulunan iki askeri nokta hedef alındı." dedi.

İlk belirlemelere göre saldırılarda herhangi bir hasar veya can kaybı bulunmadığını dile getiren İranlı yetkili, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
