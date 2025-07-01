İran'ın Yezd Eyaletinde Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Tatil Kararı

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İran'ın Yezd eyaletinde, meteorolojiden gelen uyarılar doğrultusunda, aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu ve özel kurumlar yarın tatil edildi. Yerel yetkililer, halkı sıcak saatlerde açık alanlardan kaçınmaları konusunda uyardı.

İran'ın Yezd eyaletinde aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu ve özel kurumlar yarın tatil edildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Yezd Afet Yönetimi Müdürü İhsan Balaketfi konuya ilişkin bilgi verdi.

Balaketfi, meteorolojinin uyarıları doğrultusunda, yarın Yezd'de tüm kamu ve özel kurumların kapalı olacağını açıkladı.

İranlı yetkili, halkı, aşırı sıcak saatlerde açık alanda bulunmamaları konusunda uyardı.

Ülkenin orta kesimlerinde yer alan Yezd'de bugünlerde ortalama hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde seyrediyor.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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