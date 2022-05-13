İran'ın turizm başkenti Sari'de tanıtım programı ve festival düzenlendi - Haberler

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2022 yılının 'turizm başkenti' seçilen Sari şehrinin tanıtımı için festival ve konferans düzenlendi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na (EİT) üye ülkeler tarafından 26 Temmuz 2021'de Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen toplantıda, 2022 yılının 'turizm başkenti' seçilen Mazenderan eyaletine bağlı Sari şehrinde, 9-12 Mayıs tarihleri arasında "2022 Turizm Başkenti Sari" programı düzenlendi. Programa, İran Kültür ve Turizm Bakanı Muhammed Zargami, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Afganistan, Pakistan'ın İran büyükelçileri ile Türkiye ve Azerbaycan büyükelçiliklerinden temsilciler katıldı.

Programda konuşan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüsrev Nazıri, kültürel ve tarihi bağların olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasında turizmi canlandırmayı hedeflediklerini belirterek, "İran'ın Sari şehri doğal güzellikleri ve tarihi zenginliği ile önemli fırsatlar sunuyor. Bölge ülkeleri olarak bundan en iyi şekilde faydalanmalıyız" dedi.

"EİT ÜLKELERİ ARASINDA VİZESİZ SEYAHAT MÜMKÜN"

İran Kültür ve Turizm Bakanı Muhammed Zargami ise konuşmasında, EİT üyesi ülkeler arasında kara sınırları dahil olmak üzere sınır geçişlerini kolaylaştırmak istediklerini belirterek, "Turizmi olabildiğince ucuz ve kolay yapmak istiyoruz. Turist, ülke içerisinde rahatça seyahat edebilmeli ve İran'ın farklı kültürel motifleri ile etkileşim kurabilmelidir. EİT ülkeleri olarak birbirimize komşu ülkeleriz ve kara sınırlarımız birbirimize açık. Bu nedenle EİT ülkeleri arasında vizesiz seyahat mümkün" ifadelerini kullandı.

'2022 Turizm Başkenti Sari' programının yetkilisi Ali Mahurizi, EİT üyesi ülkelerin tarih boyunca yakın ilişkiler içerisinde olduğunu belirerek, "Bu ülkeleri tarihi İpek Yolu birbirine bağlıyor. Bugün bölgede oluşan yeni fırsatlar ile bu ülkeler ekonomiden turizme farklı alanlarda işbirliklerini artırmayı hedefliyor" dedi.

Sari kentinde İran'ın sarı ceylanlarına ev sahipliği yapan Deştnaz Vahşi Hayvan Barınağı Sorumlusu Ahmed Tevekkuli, ormanlar için ulaşımın kolay olduğu bir bölgede olduklarını belirterek, "Yerli ve yabancı turistlerin bu bölgeyi ziyaretini bekliyoruz. İran'ın kuzey ormanlarında bir doğa turizmi tecrübe etmek için seçilecek en iyi noktalardan bir tanesindeyiz. Aynı zamanda burada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan İran'ın sarı ceylanları bulunuyor" şeklinde konuştu.

2022 Turizm Başkenti Sari programı çerçevesinde şehir festivali de düzenlendi. Kültürel motiflerin yer aldığı festivalde yerel kıyafetler ile yöresel el sanatları tanıtıldı. Ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören festivalde yöresel müzik grupları ve sanatçılar da sahne aldı.

(Aynur Sena Çabuk - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel