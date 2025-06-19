İran'ın Tel Aviv'e Düzenlediği Saldırının Anı Kameralarda

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İran'ın bu sabah Tel Aviv'deki Ramat Gan kentinde düzenlediği balistik füzeli saldırıda bir binaya isabet eden füzenin anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saldırı sonrası bölgede büyük hasar meydana geldi.

- İran'ın Tel Aviv'deki saldırı anı görüntülendi

TEL AVİV - İran'ın İsrail'e bu sabah erken saatlerde düzenlediği saldırıda bir balistik füzenin Tel Aviv bölgesindeki Ramat Gan kentindeki binaya isabet ettiği anlar kameralara yansıdı.

İran'ın İsrail'e yönelik bu sabah erken saatlerde düzenlediği balistik füzeli saldırılar dünya gündemindeki yerini koruyor. İran saldırılarının hedefi olan Ramat Gan kenti ile Holon ve Beerşeva kentlerinde büyük hasara yol açan saldırıdan yeni görüntüler geliyor. Ramat Gan kentinden gelen görüntülerde, bir balistik füzenin binaya isabet ettiği anlar yer aldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, füzenin isabet etmesiyle büyük bir patlamanın yaşandığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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