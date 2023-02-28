İran'ın tek yavru Asya çitası 'Piruz' 10 ay hayatta kalabildi

İran'da nesli tükenmekte olan türleri korumaya yönelik bir yetiştirme programı kapsamında dünyaya gelen 10 aylık yavru Asya çitası öldü.

İran'da nesli tükenmekte olan türleri korumaya yönelik bir yetiştirme programı kapsamında dünyaya gelen 10 aylık yavru Asya çitası öldü.

İran devlet televizyonunun haberine göre, "Piruz (Zafer)" adı verilen Asya çitası, böbrek yetmezliği nedeniyle 10 ay hayatta kalabildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tahran Merkez Veteriner Hastanesi Başkanı Omid Muradi, "Tüm çabalara rağmen Piruz'u kaybettiğimiz için çok üzgünüz ve tüm arkadaşlarım adına özür dilerim." dedi.

Piruz'un ölüm haberi, ülkede büyük üzüntüyle karşılandı. Ülke medyasında, " İran'ın oğlu Piruz hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

İran Meclisi Çevre Komisyonunun da Piruz'un ölümünün nedenleri ve ilgili faktörleri incelemek için bugün özel olarak toplanacağı kaydedildi.

İran'da nesli tükenmekte olan bir Asya çitasının, 1 Mayıs 2022'de İran'ın Simnan eyaletindeki Turan Milli Parkı Asya Çitası Yetiştirme Merkezinde 3 sağlıklı yavru doğurduğu açıklanmıştı. Yavruları anne ile tanıştırma süreci üç gün sürmüş ancak anne çitanın yavruları kabul etmediği anlaşılınca yavrular, karantinaya alınıp elle beslenmeye başlanmıştı. Ancak 2 yavru bir süre sonra yaşama tutunamamış ve yalnızca Piruz adı verilen yavru çita hayatta kalmıştı.

Yaklaşık 10 ay Tahran'daki Pardisan Ulusal Parkı'nda gözetim altında tutulan Piruz'a, 23 Şubat'ta böbrek yetmezliği teşhisi konulmuş ve dün diyalize alınmıştı.

Saatte 120 kilometre hıza ulaşabilen dünyanın en hızlı kara hayvanı olan çitaların Asya'daki türlerinin nüfusu dramatik şekilde azalıyor.

İran Doğal Çevre ve Biyolojik Çeşitlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Hasan Ekberi; Simnan, Kirman, Yezd, Rezevi Horasan, Kuzey Horasan ve Güney Horasan eyaletlerinde 20'den az Asya çitası gözlemlendiğini belirtmişti.

Asya çitalarının vahşi doğada yaşadığı "son ülke" İran, nesli tükenmekte olan türler için 2001 yılında Birleşmiş Milletler destekli bir koruma ve yetiştirme programı başlatmıştı.