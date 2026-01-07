Haberler

İran'da gösterilerin 11. gününde Tebriz Kapalı Çarşı'da esnaf kepenk kapattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın Tebriz kentindeki esnaflar, döviz ve altın fiyatlarındaki artışa karşı kepenk kapatarak protesto gerçekleştirdi. Eylemler diğer şehirlere de yayıldı, birçok kişi rejim karşıtı sloganlar attı.

İran'ın Tebriz kentindeki kapalı çarşı esnafı, ülkedeki ekonomik sorunları protesto etmek amacıyla kepenk indirdi.

Nasrnews haber sitesine göre, protesto nedeniyle Tebriz Kapalı Çarşı'da ticari faaliyetler durdu.

Döviz ve altın fiyatlarındaki artış ile çeşitli mallardaki kontrolsüz pahalılığın protesto edildiği eylemin öncelikle kuyumcular çarşısında başladığı daha sonra diğer esnaf ve meslek gruplarının da eyleme katıldığı belirtildi.

Öte yandan, İran'ın Bender Abbas, Reşt, Kirmanşah ve Kirman kentlerinde sokaklarda yüzlerce kişinin rejim karşıtı sloganlar attığı, Şiraz ve Tahran'ın bazı bölgelerinde esnafın kepenk kapattığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 6 Ocak'ta (gösterilerin 10. gününde) yayımladığı raporda, 2'si emniyet görevlisi 36 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 76 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 6 Ocak itibarıyla gösterilerde 568 polis ile 66 milis gücünün (Besic) yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi

SDG'ye silme operasyonu! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçti
8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam: İki kişiyle ilişkiye girmiş

8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam
AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu

AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu
Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçti
Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu! Durumları ağır

Kan donduran görüntü! Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu
Canlı bomba ihbarı hastaneyi karıştırdı! Valilikten açıklama var

Hastaneyi karıştıran iddia! Halkı jet hızıyla tahliye ettiler