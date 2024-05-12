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İran'ın Şiraz kentinde Belediye Başkanı öldürüldü

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İran'ın Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinin 5. Bölge Belediye Başkanı Rıza Mesudi'nin evinde kimliği belirsiz kişilerce öldürüldüğü bildirildi. Haberin ardından Şiraz Belediye Meclisi boşaltıldı.

İran'ın Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinin 5. Bölge Belediye Başkanı Rıza Mesudi'nin evinde kimliği belirsiz kişilerce öldürüldüğü bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Mesudi'nin kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldüğüne dair haber Şiraz Belediye Meclisi salonunda duyuruldu.

Haberin ardından Şiraz Belediye Meclisi boşaltıldı.

Öte yandan yerel basındaki haberlerde, Mesudi'nin, yerel saatle 14.00 sularında Şiraz'da Şehid Agayi caddesi üzerindeki evinde ölü bulunduğu aktarıldı.

Belediye Başkanı'nın nasıl öldürüldüğüne dair henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Güncel

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