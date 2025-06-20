İran'ın Semnan Eyaletinde 5,5 Büyüklüğünde Deprem
İran'ın Tahran'ın doğusundaki Semnan eyaletinde, merkez üssü Sorhe ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği ve Tahran'ın doğusundaki ilçelerden de hissedildiği bildirildi.
İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Semnan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Sorhe ilçesi olan 5,5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerel saatle 21.19'da kaydedildi.
Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Depremin Tahran'ın doğusundaki ilçelerden de hissedildiği bildirilirken muhtemel hasara ilişkin bilgi verilmedi.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel