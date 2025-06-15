İran'ın Saldırısında Bazan Petrol Rafinerisi Hasar Gördü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Bazan Petrol Rafinerisi, İran tarafından gerçekleştirilen balistik füze saldırısında hasar gördü. Saldırıda 4 sivil hayatını kaybederken, İsrailli yetkililer yurtdışındaki vatandaşlarına dönüşleri konusunda uyarıda bulundu.

- İsrail'de Bazan Petrol Rafinerisi'nde hasar

İsrail : " İran, 80 balistik füze ile saldırdı"

İsrail : "Larnaka ya da Atina'ya giderek oradan İsrail'e dönmeyi planlamayın"

TEL AVİV - İsrail'in Hayfa kentinin kuzeyinde yer alan Bazan Petrol Rafinerisi Kompleksi içerisinde bulunan boru hatları ve iletim hatları, İran'ın gece düzenlediği füze saldırısında hasar gördü.

İsrail'de İran'ın gece saatlerinde düzenlediği misilleme saldırıların etkileri sürüyor. İran'ın düzenlediği balistik füze saldırısında Hayfa kentinin kuzeyinde yer alan Bazan Petrol Rafinerisi de hedef alındı. BAZAN Grup tarafından yapılan açıklamaya göre, Kompleks içerisindeki tesisler arasında bulunan boru hatları ve iletim hatları saldırıda hasar gördü. Tesisten herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

"İran gece boyunca iki dalga halinde toplam yaklaşık 80 balistik füze fırlattı"

Açıklamada, rafineri faaliyetlerinin sürdüğü, ancak sahadaki diğer bazı tesislerin kapatıldığı bildirildi. Ayrıca, saldırının operasyonlara etkisinin ve kapatılan tesislerin yeniden devreye alınmasının incelendiği ifade edildi. Çevresel etkiler hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "İran gece boyunca iki dalga halinde toplam yaklaşık 80 balistik füze fırlattı. İlk dalgada kuzey İsrail'e yaklaşık 40 füze gönderildi. Bunlardan biri Tamra kentindeki bir eve isabet ederek 4 sivilin ölümüne yol açtı" denildi.

"İsraillere şu aşamada Larnaka ya da Atina'ya giderek oradan İsrail'e dönmeyi planlamaları tavsiye edilmemektedir"

İsrailli yetkililer, yurtdışında mahsur kalan İsraillilere, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki Larnaka veya Yunanistan'ın başkenti Atina üzerinden ülkeye dönmeye çalışmamaları uyarısında bulundu. İsrail Havalimanları İdaresi açıklamasında, "Yurtdışında bulunan İsraillere, şu aşamada Larnaka ya da Atina'ya giderek oradan İsrail'e dönmeyi planlamaları tavsiye edilmemektedir. Güvenlik kurumları uçuşların yeniden başlamasına izin verdiğinde bile, uçuş sayısı riskleri azaltmak ve yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla sınırlı olacaktır. Yolcular, dönüş uçuşu bulmak için günlerce beklemek zorunda kalabilir. Sorumlu davranın ve resmi güncellemeleri bekleyin" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın

İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail-İran çatışmasında Putin'den arabuluculuk teklifi

İsrail-İran çatışmasında Putin'den ezber bozan hamle
İmece usulü yapılan dev hastane çürümeye terk edildi

İmece usulü yapılan dev hastane çürümeye terk edildi
Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama yakından bakınca hastaneye koştu

Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz

İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü: Gerilimi engellemek için elimizden geleni yapmaya hazırız

Trump ile görüşen Erdoğan'dan net mesaj
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
Demir Kubbe delindi! İran, Bat Yam'da bir apartmanı böyle vurdu

Demir Kubbe delindi! İran, Bat Yam'da bir apartmanı böyle vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.