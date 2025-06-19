İran'ın Saldırısında Bat Yam'da 9. Kurban: Ukrayna Vatandaşı

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İran'ın 15 Haziran'da İsrail'in Bat Yam kentine düzenlediği saldırıda, enkaz altında bir Ukrayna vatandaşının cesedi daha bulundu. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi, yüzlerce kişi yaralandı ve büyük hasar oluştu.

İran'ın 15 Haziran'da misilleme saldırısı düzenlediği İsrail'in başkenti Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam kentinde, saldırıya hedef olan bir binanın enkazında bir kişinin cesedine ulaşıldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, İran'ın 15 Haziran'da Bat Yam kentini hedef aldığı saldırıda hasar gören binalardan birinin enkazından bir kişinin daha cesedi çıkarıldı.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesi, enkaz altında bulunan cesedin, Maria Bashkurova isimli bir Ukrayna vatandaşına ait olduğunu, böylece pazar günü Bat Yam'a düşen füze nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiğini aktardı.

İran, 15 Haziran'da İsrail'e balistik füzelerle misilleme saldırısı düzenlemiş, füzelerden biri Bat Yam kentine isabet etmişti.

Bat Yam Belediyesi, saldırının 8 kişinin hayatını kaybetmesine, yaklaşık 200 kişinin yaralanmasına, 75 binanın hasar görmesine, yaklaşık 1500 kişinin evsiz kalmasına yol açtığını açıklamıştı.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Said Amori - Güncel
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