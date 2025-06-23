İran'ın Saldırısı Sonrası Türk Hava Yolları'ndan Uçuş İptalleri

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İran'ın ABD üslerine düzenlediği saldırı sonrasında Türk Hava Yolları, Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar, BAE, Kuveyt ve Umman'a olan bazı uçuşlarını iptal etti. Yolculara güncel bilgilerin web sitesinden ulaşabileceği bildirildi.

(ANKARA) - İran'ın ABD üslerine düzenlediği saldırı sonrası, Türk Hava Yolları bölgedeki bazı uçuşlarını iptal etti. İptal edilen seferler, Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Umman'ı kapsıyor.

İran'ın ABD üslerine yönelik saldırısının ardından Türk Hava Yolları, bölgedeki bazı uçuşları iptal etti.Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, şu bilgileri paylaştı:

"Değerli yolcularımız, 23 Haziran 2025 tarihli Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgilere web sitemizden ulaşabilirsiniz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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