İran'ın Saldırıları Sonrası 3 Bin 800 İsrailli Tahliye Edildi

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İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırıları sonucunda 3 bin 800 İsrailli evlerini tahliye etmek zorunda kaldı. Saldırılarda 24 İsrailli hayatını kaybederken, 804 kişi yaralandı. Israel Vergi Dairesi, tazminat başvuruları aldı.

İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırıları sonrasında 3 bin 800 İsraillinin evlerini tahliye ettiği belirtildi.

İsrail Hükümeti Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İran'ın misilleme saldırılarında 400'den fazla balistik füze ve insansız hava aracı kullanıldığı kaydedildi.

İran'ın saldırılarında İsrail'e yaklaşık 40 füzenin isabet ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, saldırılar nedeniyle 3 bin 800 İsraillinin evlerini tahliye etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Saldırılarda, 24 İsrail vatandaşının öldüğü ve 804'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Saldırıların ardından İsrail Vergi Dairesine 18 bin 766 tazminat başvurusu yapıldığını, bunlardan 15 bin 861'inin yapısal hasar, 1272'sinin araç, 1633'ünün ise eşya ve mülkiyet zararlarıyla ilgili olduğu kaydedildi.

-? ?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Güncel
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