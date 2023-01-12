İran'ın Önde Gelen Otomobil Üreticisi Takvim Yılı Sonuna Kadar Rusya'ya 2.000 Otomobil İhraç Edeceğini Söyledi

TAHRAN, 12 Ocak (Xinhua) -- İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İranlı büyük bir otomobil üreticisi Çarşamba günü, mevcut İran takvim yılının sonu olan 20 Mart'a kadar Rusya'ya 2.000 adet binek otomobil ihraç edeceğini söyledi.

TAHRAN, 12 Ocak (Xinhua) -- İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İranlı büyük bir otomobil üreticisi Çarşamba günü, mevcut İran takvim yılının sonu olan 20 Mart'a kadar Rusya'ya 2.000 adet binek otomobil ihraç edeceğini söyledi.

IRIB'in haberine göre, İran Khodro Şirketi (IKCO) İcra Direktörü Medi Khatibi, "IKCO, başta ağır vasıta ve motorlar için yedek parça ihracatı alanlarında olmak üzere Rusya pazarında etkin bir varlık kazanabilir" dedi.

Khatibi, IKCO'nun Azerbaycan'a da 3.500 araç ihraç etmeyi planladığını belirtti.

İran'ın yarı resmi Fars haber ajansı, Kasım 2022'de, İran Homojen Güç Aktarma Organları Endüstrileri ve Parça Üreticileri Derneği Başkanı Mohammedreza Najafi-Manesh'in, Rusya'ya 300 milyon ABD doları tutarında otomobil ihracatı için Rusya ile İran arasında bir mutabakat zaptı imzaladığını bildirmişti.

Najafi-Manesh, İran'ın Venezuela, Ermenistan ve Azerbaycan'a da otomobil ihraç ettiğini belirtti.