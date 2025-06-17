İran'ın Misilleme Saldırıları Sonrası İsrail'de Ev Tahliyeleri

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İran'ın başlattığı misilleme saldırıları sonucunda İsrail'de 2 bin 700'den fazla kişi evlerini tahliye etmek zorunda kaldı. Saldırılar sonucunda 24 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı ve birçok tazminat başvurusu yapıldı.

İran'ın misilleme saldırıları nedeniyle İsrail'de 2 bin 700'den fazla kişinin evlerini tahliye ettiği belirtildi.

İsrail Hükümeti Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İran'ın cuma günü sabah saatlerinden itibaren başlattığı misilleme saldırılarında 400'den fazla balistik füzeyle yüzlerce insansız hava aracının (İHA) İsrail'e gönderildiği aktarıldı.

Açıklamada, saldırılar sonucu 24 İsraillinin hayatını kaybettiği, 10'u ağır 600'den fazla kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'e 35 füzenin isabet ettiği belirtilirken, bu füzelerin düştüğü noktalara ilişkin detay verilmedi.

Basın Ofisi, saldırıların ardından İsrail Vergi Dairesine 18 bin 766 tazminat başvurusu yapıldığını açıkladı. Başvuruların 15 bin 861'inin yapısal hasar, 1272'sinin araç, 1633'ünün ise eşya ve mülkiyet zararlarıyla ilgili olduğu kaydedildi.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Güncel
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