İran'ın Meşhed kentinde sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Rezevi Horasan eyaletinin Meşhed kentinde sağanak yağışın ardından meydana gelen selde 2 kişi yaşamını yitirdi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Meşhed kentinde bugün öğleden sonra yağan şiddetli yağmurun ardından sel meydana gelirken, araçlarında mahsur kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

Şiddetli yağışın bir ilçe ile 8 köye de ciddi zarar verdiği kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şehrin bazı bölgelerinde yolların kapandığı, araçların su altında kaldığı ve bazı vatandaşların araçlarını kendi imkanları ile sudan çıkarmaya çalıştığı görüldü.