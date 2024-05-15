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İran'ın Meşhed kentinde sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti

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İran'ın Rezevi Horasan eyaletinin Meşhed kentinde sağanak yağışın ardından meydana gelen selde 2 kişi yaşamını yitirdi. Şiddetli yağışın bir ilçe ile 8 köye de ciddi zarar verdiği belirtildi.

İran'ın Rezevi Horasan eyaletinin Meşhed kentinde sağanak yağışın ardından meydana gelen selde 2 kişi yaşamını yitirdi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Meşhed kentinde bugün öğleden sonra yağan şiddetli yağmurun ardından sel meydana gelirken, araçlarında mahsur kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

Şiddetli yağışın bir ilçe ile 8 köye de ciddi zarar verdiği kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şehrin bazı bölgelerinde yolların kapandığı, araçların su altında kaldığı ve bazı vatandaşların araçlarını kendi imkanları ile sudan çıkarmaya çalıştığı görüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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