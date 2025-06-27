İran'ın Meşhed-İstanbul Seferleri Yeniden Başlıyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail'in saldırıları sebebiyle durdurulan Meşhed-İstanbul hattındaki seferlerin bugün yeniden başlayacağını duyurdu. Türkiye-İran hava yolu ulaşımı kısmi olarak yeniden açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail'in saldırılarıyla uçak seferlerinin durduğu Meşhed- İstanbul hattında, İranlı taşıyıcılarca İstanbul yönlü seferlerin bugün tekrar başlatılacağını belirterek, "Bu seferlerle birlikte 15 günlük aranın ardından Türkiye- İran hava yolu ulaşımı da kısmi olarak yeniden açılmış olacak." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye- İran hattındaki hava yolu ulaşımına ilişkin son durum hakkında bilgi verdi.

İsrail'in saldırıları dolayısıyla kullanımı durdurulan İran'ın doğusundaki Meşhed şehri hava sahasının bugün itibarıyla uluslararası uçuşlara açıldığını vurgulayan Uraloğlu, "Meşhed-İstanbul hattında, İranlı taşıyıcılarca İstanbul yönlü seferler bugün tekrar başlayacak. Bu seferlerle birlikte 15 günlük aranın ardından Türkiye- İran hava yolu ulaşımı da kısmi olarak yeniden açılmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırılar dolayısıyla İran'da kalan uçakların durumuna da dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

" İran'ın batısında bulunan Tahran ve Tebriz şehirlerindeki hava sahası kapalı olacak ve mevcut kısıtlama 2 Temmuz'a kadar devam edecek. İran tarafında kalan uçaklarımızın özel izinle ülkemize getirilmesi hususunda İranlı yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hem İran ile seferlerin karşılıklı olarak yeniden normale dönmesi hem de İran'da bulunan uçaklarımızın bir an önce ülkemize getirilmesi konusunda çalışmalarımız devam etmektedir."

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Güncel
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