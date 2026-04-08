İran basını: Basra Körfezi'ndeki Lavan Adası'ndaki rafineride kaynağı henüz bilinmeyen patlama oldu

Basra Körfezi'nde İran'a ait Lavan Adası'ndaki rafineride kaynağı henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansının haberinde, "Bu sabah, ateşkes sağlandıktan sonra Lavan Adası Rafinerisi'nde birkaç patlama meydana geldi." ifadelerine yer verildi.

Haberde, patlamanın kaynağının henüz belli olmadığı aktarıldı.

İran medyası, sabah saatlerinde Basra Körfezi'ndeki Siri Adası'nda da kaynağı henüz bilinmeyen patlamalar meydana geldiğini duyurmuştu.

ABD- İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, "Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla" 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

" İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.