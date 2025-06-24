İran'ın Kuzeyinde Patlama Sesleri: Saldırı İddiaları Gündemde

İran'ın kuzeyinde yer alan Babul ve Babulser kentlerinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre, ülkenin kuzeyinde patlama sesleri duyuldu.

Ülkenin kuzeyinde Hazar Denizi'nin kıyısında yer alan Mazenderan eyaletinin Babul ve Babulser kentlerinde patlama sesleri duyulduğu ve hava savunma sistemlerinin aktif olduğu belirtildi.

Saldırıda oluşan zarar ya da hedef alınan yere ilişkin ise bilgi verilmedi.

Sosyal medya paylaşımlarında başkent Tahran'ın kuzeyinde de patlama sesleri duyulduğu iddia edildi ancak resmi olarak doğrulanmadı.

İsrail'den yapılan açıklamalarda İran'a yönelik saldırı doğrulanmış, "sınırlı" ve "sembolik" şeklinde nitelendirilmişti.

Ateşkes süreci

ABD Başkanı Donald Trump, gece saatlerinde İsrail ile İran arasında ateşkese gidileceğini duyurmuş, İsrail ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine ateşkesin saat 07.00'de başlayacağı bildirilmişti.

İsrail, ateşkes ilan edilmesinin ardından İran'dan ülkeye füze atıldığını öne sürmüş, İsrail Savunma Bakanı da İran'a saldırı emri verdiğini duyurmuştu.

İran Genelkurmay Başkanlığı ise İran'dan füze fırlatıldığı iddiasını yalanlamıştı.