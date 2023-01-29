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İran'ın Kuzeybatısındaki 5,9 Büyüklüğündeki Depremde En Az 2 Kişi Öldü, 664 Kişi Yaralandı

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İran'ın Kuzeybatısındaki 5,9 Büyüklüğündeki Depremde En Az 2 Kişi Öldü, 664 Kişi Yaralandı

TAHRAN, 29 Ocak (Xinhua) -- İran'da yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletini Cumartesi gecesi sallayan 5,9 büyüklüğündeki depremde en az 2 kişi öldü, 664 kişi de yaralandı.

TAHRAN, 29 Ocak (Xinhua) -- İran'da yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletini Cumartesi gecesi sallayan 5,9 büyüklüğündeki depremde en az 2 kişi öldü, 664 kişi de yaralandı.

Basında çıkan haberlere göre, merkez üssü Hoy olan deprem, yerel saatle 21.44'te (TSİ 21.14), 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

İran Sismoloji Merkezi, en büyüğü 4,2 büyüklüğünde olmak üzere ana depremden sonra çok sayıda artçı sarsıntının meydana geldiğini açıkladı.

Deprem ayrıca, Hoy'da elektrik kesintisine yol açtı.

Depremden etkilenen bölgelerden gelen haberlere göre, kırsal bölgelerdeki hasarın boyutunun ağır olduğu tahmin ediliyor.

Bu, eyalette iki hafta içinde meydana gelen ikinci büyük deprem. Hoy'da 19 Ocak'ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde 190'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.
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Kaynak: Xinhua / Güncel

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