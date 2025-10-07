Haberler

İran'ın Kürdistan Eyaletinde Çatışma: 2 Asker Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İran'ın Kürdistan eyaletinde emniyet güçleri ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı. Olay, Servabad ilçesinde meydana geldi.

İran'ın Kürdistan eyaletinde emniyet güçleri ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin yaralandığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, Kürdistan eyaletine bağlı Servabad ilçesinde, emniyet güçleri ile rejim muhalifi unsurlar arasında yaşanan çatışmada 2 askerin öldüğü, 3 askeri personelin ise yaralandığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
