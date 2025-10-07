İran'ın Kürdistan Eyaletinde Çatışma: 2 Asker Hayatını Kaybetti
İran'ın Kürdistan eyaletinde emniyet güçleri ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı. Olay, Servabad ilçesinde meydana geldi.
İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, Kürdistan eyaletine bağlı Servabad ilçesinde, emniyet güçleri ile rejim muhalifi unsurlar arasında yaşanan çatışmada 2 askerin öldüğü, 3 askeri personelin ise yaralandığı ifade edildi.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel