İran'ın Kum Kentinde Gaz Sızıntısından Patlama: 7 Yaralı

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Kum kentinin Perdisan semtinde meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı. Olay, dairedeki gaz sızıntısından kaynaklandı ve binanın alt katında hasar oluştu.

İran'ın Kum kentinde sivil bir binada meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kum kentinin Perdisan semtindeki bir yerleşim biriminde patlama meydana geldi.

Kum İtfaiyesinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde meydana gelen patlamada, bir binanın en alt katındaki bir dairenin hasar gördüğü kaydedildi.

Biri kadın 7 kişinin yaralandığı patlamanın, dairedeki gaz sızıntısından kaynaklandığı ifade edildi.

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, binanın alt katında patlamanın gerçekleştiği dairede ve hemen altındaki otoparkta ağır tahribat olduğu görüldü.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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