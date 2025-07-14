İran'ın Kum Kentinde Gaz Sızıntısından Patlama: 7 Yaralı

İran'ın Kum kentinde sivil bir binada meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kum kentinin Perdisan semtindeki bir yerleşim biriminde patlama meydana geldi.

Kum İtfaiyesinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde meydana gelen patlamada, bir binanın en alt katındaki bir dairenin hasar gördüğü kaydedildi.

Biri kadın 7 kişinin yaralandığı patlamanın, dairedeki gaz sızıntısından kaynaklandığı ifade edildi.

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, binanın alt katında patlamanın gerçekleştiği dairede ve hemen altındaki otoparkta ağır tahribat olduğu görüldü.